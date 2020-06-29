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21:25   29 Июня 2020
Общество

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Побывавший в "красной зоне" реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский рассказал об особенностях коронавируса. Об этом пишет "МК".

Врач отмечает, что вирус является хитрым противником, который намного "умнее" человека. По словам специалиста, коронавирус мутирует и совершенствуется гораздо быстрее, чем удается это отследить.

Лифинский заявил, коронавирус "рушит все догмы и стереотипы", преподнося сюрпризы. Состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось, тогда как тяжелый пациент мог наоборот, подать надежду.

Реаниматолог в интервью "Московскому комсомольцу" напомнил, что в самом начале борьбы с инфекцией было рекомендовано как можно скорее подключить больного к аппарату ИВЛ. Однако затем эксперты заявили обратное: нужно стараться, чтобы легкие человека работали как можно дольше самостоятельно.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#здоровье #лечение #коронавирус

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