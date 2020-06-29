Ворожея Анастасия заговорила Милонова после его слов о запрете экстрасенсов и магов

Заговор от ворожеи Анастасии получил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, ранее предложивший навсегда запретить сеансы чародейства и волшебства.

Девушка опубликовала петицию на портале Change.org, предложив коллегам поддержать протест. Однако на этом Анастасия не остановилась: позднее она провела специальный обряд в деревне под Солнечногорском.

"Закрой птица-девица, раба божьего Виталия от марева, жарева, гнуса и укуса", — приводят слова заклинания журналисты телеканала "360".

Виталий Милонов не стал игнорировать действия девушки, подчеркнув, что ясновидящие и экстрасенсы могут увлекаться чем угодно, однако брать за сеансы магии деньги — нет.

"Я тоже желаю всем здоровья. Даже астрологам, даже экстрасенсам", — заявил парламентарий.

Теперь ворожея Анастасия наблюдает за тем, к чему приведет инициатива Виталия Милонова. Однако, как отметила девушка, она готова повторить заклинание вместе с другими экстрасенсами, если в этом будет такая необходимость.