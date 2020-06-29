Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) не только спровоцировала новые проблемы в мировой экономике и международной торговле, но и обнажила старые, отмечает аналитик Филип Бленкинсоп в статье для Reuters.

В начале 2020 года в торговых отношениях США и Китая возникла оттепель, однако позже мир охватила пандемия COVID-19. В результате многие страны были вынуждены ввести ограничения на экспорт некоторых товаров, в частности, медикаментов и продовольствия, пишет Бленкинсоп для Reuters.

Сейчас ограничения постепенно снимаются, однако коронавирус дал четкий сигнал, что подобные ситуации могут в один момент разорвать цепочки поставок, разрушить логистику и оставить миллионы людей без работы, передает iReactor.

Сейчас США, Китай и Евросоюз думают, как избежать подобного сценария в будущем, однако Вашингтон настроен крайне решительно и намерен установить новые правила международной торговли. Американский лидер Дональд Трамп полностью пересмотрит свое отношение к Китаю и ЕС и попытается заставить их играть по правилам, выгодным исключительно для США, резюмирует аналитик.