Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ворожея Анастасия заговорила Милонова после его слов о запрете экстрасенсов и магов

Ворожея Анастасия заговорила Милонова после его слов о запрете экстрасенсов и магов

 Мошенники предлагают россиянам переехать в США за 200 долларов и голос "против" поправок

Мошенники предлагают россиянам переехать в США за 200 долларов и голос "против" поправок
Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

 США пытаются вмешаться в Ливию, подхватывая фейки о ЧВК "Вагнера"

США пытаются вмешаться в Ливию, подхватывая фейки о ЧВК "Вагнера"
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Ворожея Анастасия заговорила Милонова после его слов о запрете экстрасенсов и магов

Ворожея Анастасия заговорила Милонова после его слов о запрете экстрасенсов и магов

 Мошенники предлагают россиянам переехать в США за 200 долларов и голос "против" поправок

Мошенники предлагают россиянам переехать в США за 200 долларов и голос "против" поправок
Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

 США пытаются вмешаться в Ливию, подхватывая фейки о ЧВК "Вагнера"

США пытаются вмешаться в Ливию, подхватывая фейки о ЧВК "Вагнера"
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
20:34   29 Июня 2020
Экономика

Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

Коронавирус показал неустойчивость мировой экономики

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) не только спровоцировала новые проблемы в мировой экономике и международной торговле, но и обнажила старые, отмечает аналитик Филип Бленкинсоп в статье для Reuters.

В начале 2020 года в торговых отношениях США и Китая возникла оттепель, однако позже мир охватила пандемия COVID-19. В результате многие страны были вынуждены ввести ограничения на экспорт некоторых товаров, в частности, медикаментов и продовольствия, пишет Бленкинсоп для Reuters.

Сейчас ограничения постепенно снимаются, однако коронавирус дал четкий сигнал, что подобные ситуации могут в один момент разорвать цепочки поставок, разрушить логистику и оставить миллионы людей без работы, передает iReactor.

Сейчас США, Китай и Евросоюз думают, как избежать подобного сценария в будущем, однако Вашингтон настроен крайне решительно и намерен установить новые правила международной торговли. Американский лидер Дональд Трамп полностью пересмотрит свое отношение к Китаю и ЕС и попытается заставить их играть по правилам, выгодным исключительно для США, резюмирует аналитик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #европа #китай #кризис #мировая экономика #международная торговля #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...