Мошенники предлагают россиянам переехать в США за 200 долларов и голос "против" поправок

За предложениями американского вида на жительство взамен на голосование против поправок в Основной закон страны стоят провокаторы и мошенники, считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Агитационную компанию против поправок в Конституцию РФ запустила юридическая компания "GOLDSTEIN LAW CHANCE & J". За голос "против" и 218 долларов гражданам РФ предлагают помощь в получении документа, дающего право иммигрировать из страны.

Россиянам предлагают поучаствовать в программе "Green Day" и по упрощенной схеме обзавестись разрешением на проживание и осуществление трудовой деятельности в Соединенных Штатах, передает издание "Народные новости".

Стоимость услуг по получению грин-карты составляет 218 долларов. Куда пойдут персональные данные граждан после заполнения формы на сайте не понятно.

Имеющаяся на сайте компании "GOLDSTEIN LAW CHANCE & J" информация заслуживает внимания правоохранительных органов. Действия организации нарушают российское законодательство. Организаторы компании должны понести юридическую ответственность, отметил Самонкин.

Досрочное голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня. Основным днем голосования в стране станет 1 июля. По состоянию на 29 июня за внесение изменений в Основной закон страны проголосовало 76% россиян. Против высказались 23,6%, согласно данным ВЦИОМ.