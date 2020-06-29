Небензя пояснил, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Совет безопасности ООН не регламентировал механизм деконфликтинга в Сирии, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

Россия 23 июня сообщила ООН, что более не принимает участия в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах на территории Сирии. Об этом напомнил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По словам Небензи, механизм уведомления был добровольной договоренностью, никакой законной основы для него не было, передает РИА Новости.

"Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось", - сказал Небензя.

Небензя и ранее отмечал, что механизм не только несовершенен, но и используется для дезинформации. Объекты, которые определялись как гуманитарные, на самом деле использовались террористами.