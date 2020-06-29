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20:09   29 Июня 2020
Общество

Власти Татарстана зафиксировали 10 фейков о поправках и ждут новых

Власти Татарстана зафиксировали 10 фейков о поправках и ждут новых

Власти Татарстана готовятся к увеличению числа фейков о голосовании по поправкам к Конституции на территории республики.

Представители местного Центризбиркома отчитались о количестве зафиксированных вбросов на тему голосования в регионе. На данный момент удалось отследить 10 недостоверных материалов о плебисците. Однако эта цифра в скором времени может увеличиться, считает глава регионального ЦИК Андрей Кондратьев.

В беседе с Федеральным агентством новостей председатель сообщил, что все вычисленные фейки носили явный провокационный характер. Ни одному из таких материалов не удалось пройти проверку у специалистов, заключил Кондратьев.

Всероссийский день голосования по поправкам к Основному закону страны запланирован на 1 июля. На данный момент, по предварительным данным ВЦИОМ, предложенные инициативы поддержали 76% участников плебисцита.

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Автор: Борис Нестеров
#татарстан #цик #фейки #Голосование2020

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