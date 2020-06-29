Онлайн-курс: как писать коммерческое предложение и другие продающие тексты
Главред журнала «Управление сбытом» Тимур Асланов представил новый онлайн-курс «Коммерческое предложение и другие продающие тексты». Обучение стартует 13 июля и продлится пять уроков в режиме реального времени.
Письменное деловое общение затмевает живое, однако текст зачастую оказывается невнятным самовосхвалением или откровенным «впариванием», которое не работает на продажи и репутацию компании. На онлайн-курсе Тимур Асланов собирается рассказать, как строить эффективную и «продающую» письменную коммуникацию с клиентом.
Участники научатся:
- писать под разные аудитории;
- видеть канцелярит;
- писать просто и понятно;
- увеличивать продажи через текст
- и многое другое.
Обучение подойдет сотрудникам отдела продаж, копирайтерам, бизнесменам. Рядовые сотрудники научатся эффективно справляться с работой, а руководители смогут понять, что такое продающий текст и как он помогает предпринимательству.
Посмотреть программу курса «Коммерческое предложение и другие продающие тексты» и забронировать участие можно по ссылке или номеру телефона +7(495) 540-52-76.
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