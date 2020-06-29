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20:10   29 Июня 2020
Общество

Онлайн-курс: как писать коммерческое предложение и другие продающие тексты

Онлайн-курс: как писать коммерческое предложение и другие продающие тексты

Главред журнала «Управление сбытом» Тимур Асланов представил новый онлайн-курс «Коммерческое предложение и другие продающие тексты». Обучение стартует 13 июля и продлится пять уроков в режиме реального времени.

Письменное деловое общение затмевает живое, однако текст зачастую оказывается невнятным самовосхвалением или откровенным «впариванием», которое не работает на продажи и репутацию компании. На онлайн-курсе Тимур Асланов собирается рассказать, как строить эффективную и «продающую» письменную коммуникацию с клиентом.

Онлайн-курс: как писать коммерческое предложение и другие продающие тексты

Участники научатся:

  • писать под разные аудитории;
  • видеть канцелярит;
  • писать просто и понятно;
  • увеличивать продажи через текст
  • и многое другое.

Обучение подойдет сотрудникам отдела продаж, копирайтерам, бизнесменам. Рядовые сотрудники научатся эффективно справляться с работой, а руководители смогут понять, что такое продающий текст и как он помогает предпринимательству.

Посмотреть программу курса «Коммерческое предложение и другие продающие тексты» и забронировать участие можно по ссылке или номеру телефона +7(495) 540-52-76.

На правах рекламы. «Политика сегодня» выступает информационным партнером.

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Автор: Анна Манц
#бизнес #продажи #текст #онлайн-курс

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