Вмешательство Турции в ливийский кризис на стороне террористического ПНС Ливии имеет предельно прагматичную цель — захват нефтяных месторождений. Все, что связано с нефтью, вызывает неподдельный интерес в Вашингтоне.

Эскалация насилия в Ливии, в котором виновата Турция, вызывает интерес в Вашингтоне, поскольку Турция — союзник США по НАТО, и военные авантюры Эрдогана могут выйти боком. Вполне естественно, что представитель Государственного департамента США Морган Ортагус в своем Twitter-аккаунте опубликовала дежурные призывы ко всем сторонам ливийского конфликта к миру и политическим переговорам, о чем сообщает Федеральное агентство новостей.

К этому нейтральному посту Ортагус зачем-то добавила слова о том, что Госдеп США разделяет глубокую озабоченность ливийской Национальной нефтяной компании по поводу якобы произошедшего нападения ЧВК “Вагнера” на месторождение Аш-Шарара. Представитель Госдепа назвала это “прямым нападением на ливийский суверенитет и благосостояние”.

Жаль, что Морган Ортагус, занимая столь ответственный пост, не удосужилась проверить источники информации. Если бы она это сделала, то легко бы увидела, что заявления Национальной нефтяной компании о ЧВК “Вагнера” лишены фактических подтверждений и являются обычными фейками, которыми прикрывается настоящие попытки террористов ПНС Ливии и турецких наемников взять под свой контроль ливийские нефтеносные районы. Хотя, возможно, она все это знает и только подготавливает почву для обоснования вторжения американце в Ливию.