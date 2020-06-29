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19:31   29 Июня 2020
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала поистине героических усилий от врачей, медработников и волонтеров. Некоторые из них в борьбе за жизни пациентов пожертвовали собственными.

Болевшая раком девятнадцатилетняя Светлана Анурьева из Ульяновской области вызвалась помогать больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в качестве волонтера. До последнего дня жизни она отдавала все свои силы спасению пациентов и отдала их все. Сегодня, как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Светланы Анурьевой орденом Пирогова посмертно.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #COVID-19

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