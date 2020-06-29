Московские медики публично опровергли заявления "Альянса врачей" о невыплате надбавок

Медики из ГКБ им. Виноградова не захотели принимать участие в информационной кампании "Альянса врачей".

Ситуация с пандемией COVID-19 в РФ стала удобным инструментом в руках главы так называемого профсоюза Анастасии Васильевой и ее сторонников. "Оппозиционеры", в число которых входит личный врач блогера Алексея Навального, начали на постоянной основе публиковать фейки о коронавирусе в стране.

В одном из них Васильева упомянула врачей ГКБ им. Виноградова, которым якобы задерживают допвыплаты. Однако позже данная информация была опровергнута, а медики отказались от "поддержки" Васильевой, пишет Nation News.

Тогда глава псевдопрофсоюза решила обернуть ситуацию в свою пользу. Она стала утверждать, что врачей заставили "откреститься" от "Альянса" и выставила виноватым в своем провале руководство медицинского учреждения, опубликовав очередной вброс.