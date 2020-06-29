Петербурженке может грозить административное дело за двойное голосование по поправкам

Петербургская избирательная комиссия выявила нарушительницу, которая попыталась дважды проголосовать по поправкам к Конституции РФ.

Сотрудник УИКа обнаружил данные пожилой петербурженки в двух списках проголосовавших. Женщина отдавала голос на избирательном участке №2206, сообщает издание NewInform.

Члены УИКа составили акт о двойном голосовании. Решение о применении взыскания в отношении женщины будет принято 1 июля. Если злонамеренность проступка будет установлена, то пенсионерке грозит административная ответственность. Законодательством России за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ началось с 25 июня и продлится до 1 июля. ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым по состоянию на вечер 28 июня, 76% граждан РФ проголосовали за внесение поправок в Основной закон России. Против изменений в Конституции проголосовали 23,6% россиян. Опрос был проведен специалистами на 800 избирательных участках.