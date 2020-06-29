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19:25   29 Июня 2020
Происшествия

Петербурженке может грозить административное дело за двойное голосование по поправкам

Петербурженке может грозить административное дело за двойное голосование по поправкам

Петербургская избирательная комиссия выявила нарушительницу, которая попыталась дважды проголосовать по поправкам к Конституции РФ.

Сотрудник УИКа обнаружил данные пожилой петербурженки в двух списках проголосовавших. Женщина отдавала голос на избирательном участке №2206, сообщает издание NewInform.

Члены УИКа составили акт о двойном голосовании. Решение о применении взыскания в отношении женщины будет принято 1 июля. Если злонамеренность проступка будет установлена, то пенсионерке грозит административная ответственность. Законодательством России за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ началось с 25 июня и продлится до 1 июля. ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым по состоянию на вечер 28 июня, 76% граждан РФ проголосовали за внесение поправок в Основной закон России. Против изменений в Конституции проголосовали 23,6% россиян. Опрос был проведен специалистами на 800 избирательных участках.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #поправки #конституция #Голосование2020

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