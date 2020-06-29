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19:18   29 Июня 2020
Происшествия

Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы

Бывший премьер-министра Франции Франсуа Фийона приговорили к пяти годам тюрьмы за растрату государственного бюджета.

Политик получил наказание за растрату государственных денег, которую он осуществил через фиктивное трудоустройство своей жены на должность парламентского помощника. Суд постановил, что зарплата супруги бывшего чиновника не соответствовала ее обязанностям и сильно превышала нужную сумму, передает местный канал BFMTV.

Суд назначил Фийону штраф в размере 375 тысяч евро. Три года, из пяти полученных лет в колонии, экс-премьер будет отбывать условно. Супруга Фийона также приговорена к штрафу и трем годам условно. По мнению суда, семья Фийона нанесла ущерб государству на сумму более 1 миллиона евро.

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Автор: Ирина Большунова
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