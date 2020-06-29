Москалькова объяснила, почему голосование по каждой поправке отдельно неисполнимо

Голосование по каждой поправке к Конституции Российской Федерации было бы юридически неисполнимо, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Дополнения в Основной закон государства взаимосвязаны друг с другом, поэтому нельзя оторвать одно от другого. Юридически провести голосование по каждой поправке было бы неисполнимо, заявила Москалькова в ходе беседы с журналистами.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации назначен на 1 июля. С 25 июня стартовало досрочное голосование. Даты ранее утвердил президент государства Владимир Путин. По данным ВЦИОМ, на вечер 28 июня, 76% респондентов поддержали дополнения, а 23,6% высказались против. Результаты стали доступны после проведения опроса на 800 участках в 25 субъектах РФ.