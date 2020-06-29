Член «Сильной России» объяснил, как онлайн-голосование поможет бизнесу

Голосование через интернет — экзотическая ситуация, считает эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат, профессор Янис Юкша. Он рассказал «Политике сегодня», как такой формат голосования поможет российским предпринимателям.

«Конечно, в представленных условиях голосование происходит не совсем традиционно, в Москве очень многие проголосовали через интернет-систему, а это большой опыт», — сказал правовед.

Он отметил большое количество претензий к тому, что внимание людей к голосованию по поправкам к Конституции привлекается при помощи развлекательных лотерей. Такие акции проходят не только в Москве, но и регионах.

«Но нужно понимать, что в этих лотереях заинтересованы сами предприниматели, потому что это хороший способ заинтересовать своим продуктом как можно больше людей. К тому же, это достаточно большие деньги», — заметил Юкша.

Он назвал розыгрыши способом вложений и помощью бизнесу в условиях «коронакризиса».

«Вообще-то голосование – это гражданский долг любого гражданина России, но если все-таки факты принуждения будут выявлены, то за них последуют наказания, предусмотренные законом», — заключил адвокат.

Напомним, что недавно мэрия Москвы запустила акцию «Миллион призов». Чтобы получить сертификат и возможность выиграть два миллиона рублей, достаточно просто поучаствовать в голосовании по поправкам в Основной закон, которое проходит с 25 июня по 1 июля. Аналогичные лотереи запустили и регионы.