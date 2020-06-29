Москалькова: молодежь предпочитает электронный формат голосования

Молодежь предпочитает голосовать в электронном формате. Об этом «Политике сегодня» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Электронный формат приветствуется молодежью. Во-первых, они не хотят отрываться от дел, особенно сейчас, когда идут подготовки к экзаменам во многих вузах. А во-вторых, они продвинутые, им это ближе. Мне кажется, если бы эту форму распространили на всю страну или по крайней мере на регионы, где это было бы возможно, людям было бы это удобно», — рассказала омбудсмен.

Некоторые избиратели пытаются проголосовать дважды – в интернете и в традиционной форме. Однако, по словам Татьяны Москальковой, повторный голос от одного и того же человека не будет учитываться.

«Были ситуации, когда человек проголосовал и вживую и в электронном формате. Конечно, это было бы нарушение, если бы зачли два голоса от одного избирателя. Но база позволяет потом не засчитать электронный голос», — объяснила общественница.

Сама спикер проголосовала в традиционной форме, как и многие депутаты и политики, а не через интернет. По ее словам, ей нравится энергия участка во время голосования.

«Можно своими глазами увидеть, как обустроен участок, соблюдаются ли нормы, установленные законом, почувствовать настроение. Но если бы можно было бы и тот и другой формат попробовать, я бы попробовала», — поделилась Москалькова.

С 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Жители двух регионов — Москвы и Новгородской области — могут принять участие в электронном формате.