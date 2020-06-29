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18:39   29 Июня 2020
Общество

Москалькова назвала голосование по Конституции первым опытом в истории

Москалькова назвала голосование по Конституции первым опытом в истории

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон — это первый опыт в истории. Такое заявление сделала российский омбудсмен Татьяна Москалькова на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты России.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что изменение Конституции инициировал президент Владимир Путин. Также она отметила, что в демократическом обществе существуют разные мнения по этому вопросу.

«Многие вообще первый раз узнали, что такое Конституция», — цитирует корреспондент «Политики сегодня» слова омбудсмена.

Москалькова назвала голосование по Конституции первым опытом в истории

Москалькова также объяснила, чем текущее голосование отличается от референдума: на последнем каждая поправка рассматривалась бы отдельно, а не пакетом. Однако раздельное голосование по такому количеству правок невозможно.

В аппарат омбудсмена поступает «огромное количество звонков», и все хотят поговорить о Конституции, обсудить ее. С начала голосования — 25 июня — позвонили полтысячи раз, передает спецкорр ПС.

«Люди падают с ног, не могут на все ответить», — рассказала спикер, отметив, что Россия — думающая, высокоинтеллектуальная страна.

Выразить мнение по поводу изменения Основного закона россияне могут до 1 июля включительно. Этот день также сделали выходным.

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Автор: Анна Манц
#москалькова #конституция #оп рф #голосование2020

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