Палата представителей Ливии в Тобруке поддерживает инициативу по справедливому распределению доходов, которые получает от продажи ливийской нефти, между всеми городами и районами страны. Об этом сообщает заместитель спикера парламента Ахмад Хоума.

Ахмад Хоума заявил, что такое распределение нефтяных доходов является рациональным и обоснованным. Он считает, что средства, которые получают за природные ресурсы ливийского государства, должны быть разделена между всеми ливийскими гражданами.

Заместитель спикера парламента сообщил, что их требования являются естественными. По его мнению, должно быть справедливое распределение всех ресурсов, чтобы граждане Ливии могли свободно распоряжаться ими, пишет Федеральное агентство новостей.

Турецкая сторона продолжает оказывать давление на нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, чтобы оно продолжало отправлять террористов по направлению к Сирту, сообщает Ахмад Хоума. Он отметил, что Эрдоган намерен взять под контроль нефтяные месторождения Ливии с помощью террористических группировок ПНС. Это является неприемлемым, заключил Хоума.

Ранее ФАН сообщал, что Национальная нефтяная корпорация (ННК) по заказу нелегитимного Правительства национального согласия Ливии распространила фейк о ЧВК "Вагнер", которая якобы связана с атакой на нефтяное месторождение Аш-Шарара. Никаких доказательств предоставлено не было.