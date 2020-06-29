Члену ОП РФ в Севастополе угрожали расправой за поддержку поправок к Конституции

Члену Общественной палаты (ОП) РФ от Севастополя Наталье Кирюхиной угрожал неизвестный мужчина. Об этом сообщила секретарь организации Лидия Михеева на вечернем брифинге в ситуационном центре, на котором присутствует корреспондент «Политики сегодня».

«Вопиющая ситуация произошла вчера в Севастополе. В адрес нашей коллеги Натальи Кирюхиной поступили угрозы, ей угрожают расправой. Наталья Анатольевна обратилась в правоохранительные органы», — сказала Михеева.

По словам Натальи Кирюхиной, неизвестный мужчина в грубой форме обвинял ее в поддержке изменений в Конституции.

«Его обвинения в мой адрес были с ненормативной лексикой. Он утверждал, что уничтожение меня — вопрос времени. Он понял, что я записываю разговор, и продолжал угрожать», — поделилась общественница.

Подобный случай в жизни общественницы не первый — в марте этого года ей также звонили с угрозами.

«Это беспрецедентное давление на мою деятельность. Я бы хотела привлечь к ответственности тех лиц, которые звонили с этими угрозами», — заявила она.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поможет разобраться в этой ситуации и возьмет под контроль дело Кирюхиной.

«Угрозы — это очень серьезная вещь. Сегодня обостряется борьба между разными идеями, разными людьми — это нормально. Но когда люди принуждают — это общественно опасное деяние. Я обязательно возьму на контроль этот беспрецедентный случай давление на члена ОП РФ», — пообещала Москалькова.

Наталья Кирюхина подала заявление в правоохранительные органы. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Она также призвала всех общественников Севастополя и Крыма, кому тоже поступали угрозы, не молчать, а заявлять о таких случаях.