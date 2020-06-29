Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2021 года

Пандемия коронавирусной инфекции, требующая солидарности всех стран в борьбе с ней, не помешала Евросоюзу еще на полгода продлить санкции против России. Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2021 года.

Призыв президента РФ Владимира Путина объединиться всем миром в борьбе с коронавирусной инфекцией и ради этого отказаться от взаимных санкций не был услышан в Брюсселе. Сегодня, как сообщает ТАСС, европейские политики решили продлить до 31 января 2021 года действующие ограничительные меры против России. Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году, потребовав вернуть Крым Украине и прекратить "агрессию" на Украине.