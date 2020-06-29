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17:46   29 Июня 2020
Политика

Телеведущий Соловьев опубликовал видеозапись голосования по поправкам в Конституцию РФ

Телеведущий Соловьев опубликовал видеозапись голосования по поправкам в Конституцию РФ

Свой голос по поправкам в Конституцию РФ отдал известный российский телеведущий Владимир Соловьев. Видеозапись момента голосования он выложил в своем Twiitter-аккаунте.

Соловьев подписал видео так: "Я проголосовал! А ты?" На видеозаписи запечатлен момент, как телеведущий прибывает к месту проведения голосования. Сотрудники избирательной комиссии измерили ему температуру и только после этого допустили до голосования. После сверки паспортных данных Соловьев проголосовал за будущее России.

Согласно данным экзитпола ВЦИОМ, за четыре минувших дня голосования по Конституции РФ поправки поддержали около 76% респондентов. Против высказались 23,6%.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #конституция #соловьев #Голосование2020

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