Телеведущий Соловьев опубликовал видеозапись голосования по поправкам в Конституцию РФ
Свой голос по поправкам в Конституцию РФ отдал известный российский телеведущий Владимир Соловьев. Видеозапись момента голосования он выложил в своем Twiitter-аккаунте.
Соловьев подписал видео так: "Я проголосовал! А ты?" На видеозаписи запечатлен момент, как телеведущий прибывает к месту проведения голосования. Сотрудники избирательной комиссии измерили ему температуру и только после этого допустили до голосования. После сверки паспортных данных Соловьев проголосовал за будущее России.
Я проголосовал! А ты? pic.twitter.com/0FsV4Mxz54— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 29, 2020
Согласно данным экзитпола ВЦИОМ, за четыре минувших дня голосования по Конституции РФ поправки поддержали около 76% респондентов. Против высказались 23,6%.