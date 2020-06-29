Москалькова: россиянам нравиться новая форма долгого голосования

Голосование по внесению поправок в российскую Конституцию проходит в трудное время, когда еще продолжается борьба с эпидемией коронавируса, но впервые принятая в нынешних условиях форма долгого голосования (с 25 июня по 1 июля) людям нравится.

Об этом в ходе специального брифинга в ситуационном центре Общественной палаты РФ рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, россияне чувствуют себя более комфортно, имея возможность выбрать более удобный день для голосования.

«Нарушения, по мнению граждан, имеют место быть. Людям не сообщают адрес избирательного участка. Были случаи, когда срывают эти объявления, — сообщила также омбудсмен. — Много людей обращаются пообсуждать поправки. Они считают, что недостаточно площадок, где можно было обсудить поправки».

Кроме того, сообщила Москалькова, поступали звонки от людей, которые не понимали, как им зарегистрироваться для электронного голосования.

Сама Татьяна Москалькова, по ее словам, проголосовала на своем избирательном участке на западе российской столицы и смогла лично убедиться в отсутствии нарушений – каждому входящему там измеряют температуру, выдают защитную маску и перчатки.