«Пустых участков нет, процесс идет»: в ОНФ рассказали о голосовании по поправкам

Россияне принимают активное участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом «Политике сегодня» сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

«Могу сказать, что пустых участков нет, люди голосуют, процесс идет. Но окончательные выводы можно будет делать первого числа», — рассказала она.

По словам Елены Цунаевой, голосование проходит по плану, Народный Фронт не отметил каких-либо нарушений.

«Я проголосовала 26 числа на избирательном участке. Сама видела наблюдателей, то, как соблюдаются режимы, связанные с эпидемиологической опасностью. Я никаких нарушений на участке не заметила», — сообщила собеседник ПС.

Елена Цунаева добавила, что на участках присутствуют наблюдатели и волонтеры и от ОНФ. Они работают в разных регионах и на разных УИК-ах. В их задачи входит отслеживание нарушений и контроль соблюдения избирателями норм безопасности.

Что касается долгого голосования, то по мнению Елены Цунаевой, это полезная и эффективная мера.

«Я считаю, что разделить голосование на несколько дней – правильное решение. Мне тоже было удобно проголосовать заранее. Точно также, с моей точки зрения, разные форматы голосования тоже хорошая идея», — высказала свое мнение Сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Такого же мнения придерживается и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил удобство голосования в течение недели, а также заявил, что каждому жителю страны необходимо выразить свое волеизъявление.

«Я считаю, что очень удобно сделано, особенно с учетом нынешней ситуации, что есть возможность проголосовать в определенный день. У меня вся семья уже свой выбор сделала. Вообще я считаю, что любой гражданин должен обязательно голосовать всегда, на любых выборах. Потому что в конечном итоге мы определяем наше будущее, поэтому это долг каждого гражданина», — заявил общественник.

С 25 июня по 1 июля волонтеры «Молодежки ОНФ» в 65 субъектах РФ помогают в организации и проведении Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Они контролируют соблюдение противоэпидемиологических мер на участках: замеряют температуру у избирателей и выдают средства индивидуальной защиты.