Малькевич: к 1 июля фейки о голосовании, вероятно, будут вбрасываться ежечасно

По всей фейковой информации, которая распространяется в России относительно предложенных поправок в российскую Конституцию, о процедуре голосования и о той жизни, которая ждет россиян после 1 июля, когда голосование закончится, ведется системный мониторинг.

Об этом в понедельник, 29 июня, в ходе брифинга рассказал член Рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, который презентовал новый видеопроект «ФейкКонтроль», созданный для того, чтобы ежедневно разоблачать самые заметные фейки и рассказать широкой аудитории о типичных приемах запусков фейков, у также научить зрителей отличать псевдоновости от достоверной информации.

По словам журналиста, сейчас каждый день в иностранных СМИ ежедневно выходит до десяти материалов с манипулирующими заголовками, кроме того, огромное количество фейков (их число уже перевалило за пять тысяч) распространяется через социальные сети. В основном, по его словам, фейки в России распространяют три команды – это штаб Навального, основанное беглым олигархом Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» (признано в России иноагентом), а также финансируемое американскими Агентством по международному развитию движение «Голос».

В роликах «ФейкКонтроля», например, разоблачаются видео из Челябинска, на котором молодой человек сообщает, что якобы разом с избирательным участком «нашел» пакет с бюллетенями.

На самом деле, камеры видеонаблюдения зафиксировали. Как снималось это заказное видео – молодой человек сам положил пакет, отошел, а затем вернулся и снял, как он его «находит». На вопрос, зачем он это сделал, молодой человек ответил, что в соцсетях много сообщений о нарушениях, но все они ничем не подтверждаются. Вот он и решил снять «подтверждение».

«Появляются люди, которым внушают, что если ты бредятину расскажешь про выборы, то ты прославишься», — отмечает Малькевич.

Также Малькевич отметил, что в настоящее время фиксируется рост подобных фейковых сообщений, можно ожидать, что завтра их будет еще больше, а 1 июля – в основной день голосования, они, возможно, будут появляться ежечасно.