Малькевич: зачинщики фейков о голосовании не должны выходить сухими из воды

Член рабочей группы по общественному контролю за голосованием, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии «Политике сегодня» выделил три блока фейковой информации, связанной с поправкам в Конституцию РФ. По его словам, часть ложной информации появилась из-за электронного голосования поскольку процедуру ввели впервые.

«Второй большой блок — это то что связано с коронавирусом, потому что его тоже раньше не было. Вот эти все басни о том, что если вы не вакцинированы, если у вас нет справки о том, что вы не больны, то вам не разрешат голосовать», — объяснил Малькевич.

Фейковую информацию об исчезающих чернилах, подделке голосов избирателей и «чудовищных» нарушениях распространяют из года в год. Однако, по его мнению, опасаться нужно технологии Deepfakes, благодаря которой можно манипулировать визуальным контентом, изменять изображение и звуки.

«Я думаю, что еще третий блок новых фейков связан с тем, что сейчас практикуется голосование на улицах в оборудованных зонах. Пытаются скомпрометировать, сказав, — смотрите, тут какие-то тележки из магазина, вот здесь какой-то странный столик, вот тут в багажнике голосуют. Беря реальные фотографии того как люди перегружают просто документы или СИЗ и выдают это за то, что им нужно», — добавил Малькевич.

Сейчас, если сравнивать с 2019 годом, в стране заработал довольно строгий закон о противодействии фейковой информации. Малькевич рассчитывает, что после голосования по поправкам в Конституцию получится внести в закон необходимые изменения, чтобы наказывать не только распространителей ложной информации, но и авторов фейков.