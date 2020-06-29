Жительница дома на Проходчиков рассказала о пострадавших от взрыва соседях
Москвичи пребывают в шоке после произошедшего в жилом доме на улице Проходчиков взрыва. Девушка, ставшая очевидцем трагедии, рассказала о людях, которые пострадали при происшествии.
Одну из ее соседок отправили в реанимацию, других жителей дома увезли с травмами врачи "скорой помощи", передает слова очевидицы телеканал "360". .
Несколько квартир, по словам собеседницы канала, практически полностью уничтожены. Стены выбило взрывной волной, огонь сильно повредил квартиры жильцов.
Взрыв произошел на улице Проходчиков в пятиэтажном жилом доме. После хлопка загорелись несколько квартир. Пострадавших госпитализировали в больницу. Погибших в результате происшествия не было.