В ФБК опровергли заявления Волкова о забастовках в Москве

Леонид Волков попытался переложить ответственность за фейк о "нежелании членов избиркомов работать" на так называемых "недоброжелателей" блогера Алексея Навального.

Менеджер проектов признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" заявил, что перед публикацией материала о якобы "забастовках на избирательных участках" он даже не проверил их на достоверность. Только после того, как журналисты выяснили, что информация, размещенная Волковым, не соответствует действительности, сторонник Навального решил "присмотреться" к тому, что выложил в Сеть.

Когда Волков убедился, что его новость — фейк, он не признал свою вину, а стал искать тех, кто таким образом пытается якобы навредить Навальному. По словам менеджера его проектов, кто-то специально отправил Волкову недостоверные сведения, чтобы потом скомпрометировать, пишет Nation News.