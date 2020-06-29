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17:01   29 Июня 2020
Общество

В ФБК опровергли заявления Волкова о забастовках в Москве

В ФБК опровергли заявления Волкова о забастовках в Москве

Леонид Волков попытался переложить ответственность за фейк о "нежелании членов избиркомов работать" на так называемых "недоброжелателей" блогера Алексея Навального.

Менеджер проектов признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" заявил, что перед публикацией материала о якобы "забастовках на избирательных участках" он даже не проверил их на достоверность. Только после того, как журналисты выяснили, что информация, размещенная Волковым, не соответствует действительности, сторонник Навального решил "присмотреться" к тому, что выложил в Сеть.

Когда Волков убедился, что его новость — фейк, он не признал свою вину, а стал искать тех, кто таким образом пытается якобы навредить Навальному. По словам менеджера его проектов, кто-то специально отправил Волкову недостоверные сведения, чтобы потом скомпрометировать, пишет Nation News.

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Автор: Илья Романович
#навальный #волков #фейк #Голосование2020

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