ВШЭ заявила, что принятые властями меры по борьбе с COVID-19 спасли десятки тысяч россиян

Меры, предпринятые властями РФ для борьбы с распространением коронавируса, помогли спасти жизни десятков тысяч жителей страны. Это подтверждает исследование, проведенное экспертами Высшей школы экономики.

Они определили разницу между прогнозной оценкой количества летальных случаев и фактической смертностью за период с 1 марта по 24 июня 2020 года, учитывая официальную информацию. В своем исследовании они использовали два различных подхода. В первом случае они проводили оценку на основе логистического уравнения, во втором — применяли эпидемиологическую модель с корректировкой индекса репродукции и с учетом изменений в поведении правительства и граждан России. Об этом информирует сайт Высшей школы экономики.

Один из авторов исследования, Андрей Жулин, заявил, что спасенные жизни являются результатом регулирующих мер властей, а также ответственного поведения россиян. Он подчеркнул, что невозможно разделить эти эффекты должным образом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что коронавирусная инфекция нанесет России минимальный урон. Об этом сообщает "Царьград".