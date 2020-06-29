Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москалькова: россиянам нравится новая форма долгого голосования

Москалькова: россиянам нравится новая форма долгого голосования

 Малькевич: к 1 июля фейки о голосовании, вероятно, будут вбрасываться ежечасно

Малькевич: к 1 июля фейки о голосовании, вероятно, будут вбрасываться ежечасно
ВШЭ заявила, что принятые властями меры по борьбе с COVID-19 спасли десятки тысяч россиян

ВШЭ заявила, что принятые властями меры по борьбе с COVID-19 спасли десятки тысяч россиян

 Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней

Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Москалькова: россиянам нравится новая форма долгого голосования

Москалькова: россиянам нравится новая форма долгого голосования

 Малькевич: к 1 июля фейки о голосовании, вероятно, будут вбрасываться ежечасно

Малькевич: к 1 июля фейки о голосовании, вероятно, будут вбрасываться ежечасно
ВШЭ заявила, что принятые властями меры по борьбе с COVID-19 спасли десятки тысяч россиян

ВШЭ заявила, что принятые властями меры по борьбе с COVID-19 спасли десятки тысяч россиян

 Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней

Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
16:39   29 Июня 2020
Политика

Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней

Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней

Решение о проведении многодневного голосования по принятию поправок в Основной закон страны себя полностью оправдало. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также предложила подумать над расширением такой практики.

Матвиенко отметила отличную организацию процесса голосования, подчеркнув, что организаторы продумали все до мелочей, чтобы волеизъявление россиян происходило безопасно и удобно. По ее мнению, решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя полностью оправдало, пишет ТАСС.

Председатель Совфеда обратила внимание, что такая практика применяется и в других странах, предложив задуматься о возможности перенять эту схему, поскольку она удобна и безопасна для граждан в условиях пандемии COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#матвиенко #поправки #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...