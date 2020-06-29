Матвиенко предлагает ввести в РФ практику голосования в течение нескольких дней

Решение о проведении многодневного голосования по принятию поправок в Основной закон страны себя полностью оправдало. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также предложила подумать над расширением такой практики.

Матвиенко отметила отличную организацию процесса голосования, подчеркнув, что организаторы продумали все до мелочей, чтобы волеизъявление россиян происходило безопасно и удобно. По ее мнению, решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя полностью оправдало, пишет ТАСС.

Председатель Совфеда обратила внимание, что такая практика применяется и в других странах, предложив задуматься о возможности перенять эту схему, поскольку она удобна и безопасна для граждан в условиях пандемии COVID-19.