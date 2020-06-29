Шевченко: Нашим «партнерам» не нравится, что новая Конституция улучшат жизнь граждан

Количество фейков о голосовании за внесение поправок в российскую Конституцию зашкаливает и с каждым днем их все больше, в том числе и в средствах массовой информации. Центризбирком анализирует их все.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко, выступая в понедельник, 29 июня, на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» онлайн-конференции на тему «Фейки и ложь о голосовании по поправкам в Конституцию».

По словам эксперта, предлагаемые поправки к Основной закон направлены на то, чтобы улучшить жизнь российских граждан, и это очень не нравится нашим западным «партнерам», которые прикладывают все силы, чтобы не допустить изменения нашей Конституции. В качестве примера Шевченко рассказал, как 22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби, появились сообщения о том, что предлагаемая поправка «О защите исторической памяти» является агитацией.

«У нас понятия агитации нет, у нас информирование. Называть так никто не может, особенно по святой теме. Много и других фейков, — подчеркнул Шевченко. — Вчера, например, появились вбросы, что в регионах полномочия УИК (Участковых избирательных комиссий) истекли. Черным по белому в законе написано, что полномочия продлены до окончания кампании. Все проверяем».

Отвечая на вопрос, можно ли назвать происходящее вмешательством Запада во внутренние дела РФ, член ЦИК, заявил, что это вопрос к соответствующим службам, но то, что сейчас происходит беспрецедентная атака по фейкам – это не вызывает сомнений.