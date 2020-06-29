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16:10   29 Июня 2020
Общество

Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

России удалось своевременно справиться с пандемией коронавируса и не допустить резкого скачка безработицы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российское правительство ставит борьбу с безработицей в первоочередные задачи. За последние несколько месяцев она выросла в три с половиной раза. Однако резкого скачка проблемы удалось избежать, подчеркнул глава кабмина. Уровень безработицы в мае составлял 6,1%, а в марте этот показатель достигал 4,7%.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #безработица #мишустин

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