Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

России удалось своевременно справиться с пандемией коронавируса и не допустить резкого скачка безработицы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российское правительство ставит борьбу с безработицей в первоочередные задачи. За последние несколько месяцев она выросла в три с половиной раза. Однако резкого скачка проблемы удалось избежать, подчеркнул глава кабмина. Уровень безработицы в мае составлял 6,1%, а в марте этот показатель достигал 4,7%.