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15:53   29 Июня 2020
Политика

Секретарь ЦИК: трижды проголосовавшей россиянке грозит уголовная ответственность

Секретарь ЦИК: трижды проголосовавшей россиянке грозит уголовная ответственность

Россиянка Яэль Ильински, проживающая в Израиле и незаконно проголосовавшая по поправкам к Конституции РФ трижды, может понести уголовное наказание. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Проживающая в Израиле россиянка пренебрегла официальной процедурой голосования, когда решила обмануть систему, проголосовав по поправкам к Конституции России трижды. Ильински рассказала, что приняла участие в электронном голосовании, после этого проголосовала в посольстве РФ в Тель-Авиве, а потом и в консульстве. Об этом сообщило "МБХ медиа".

Ильински не только попыталась дискредитировать систему, но и решила поделиться этим инцидентом в соцсетях, после чего информацию о произошедшем начали тиражировать различные либеральные СМИ вроде "МБХ Медиа" и "Медузы". Втянуть в происходящее она решила не только себя, но и свою несовершеннолетнюю дочь, когда рассказала, что ей позволили проголосовать в Хайфе за пару недель до достижения 18 лет. Об этом информирует ФАН.

В итоге проживающая в Израиле россиянка, осуществившая преступную деятельность в погоне за шумихой, может понести уголовную ответственность.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #поправки #конституция #Голосование2020

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