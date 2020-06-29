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15:51   29 Июня 2020
Армия

Истребители Су-27 перехватили самолеты ВВС США в небе над Черным морем

Истребители Су-27 перехватили самолеты ВВС США в небе над Черным морем

Американские самолеты в очередно раз пролетели над нейтральными водами Черного моря вдоль побережья России с целью разведки. Один из них приблизился к Севастополю всего на 34 километра.

Перехват американских самолетов P-8A Poseidon и RC-135W в небе над Черным морем осуществили российские истребители Су-27. Ранее "Интерфакс" сообщал о разведывательном полете самолетов ВВС США и о пролете американского стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, направлявшегося в сторону Грузии. Полеты осуществлялись в полном соответствии с нормами международного права без нарушения воздушной границы Российской Федерации.

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Автор: Ирина Большунова
#черное море #су-27

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