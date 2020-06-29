Малькевич: США признают факты вмешательства во внутренние российские дела

Сейчас в России фиксируются беспрецедентные факты иностранного вмешательства в наши внутренние процессы, в том числе в голосование по поправкам в Конституцию РФ.

При этом в США признают, что вмешиваются, но объясняют это необходимостью «принести демократию на израненную российскую землю». А мы не вмешиваемся.

С таким заявлением на проходящей в Медиагруппе «Патриот» онлайн-конференции на тему «Фейки и ложь о голосовании по поправкам в Конституцию» выступил Александр Малькевич – председатель комиссии общественной палаты РФ по развитию информпространства, СМИ и массовых коммуникаций.

«Давайте Россотрудничество выдаст грант политической школе в США?, — предложил журналист. — Нам нельзя, мы не вмешиваемся, не хотим разрушить Америку. А США можно – несут свет».

При этом Малькевич добавил, что считает очевидной необходимость поднять вопрос о признании иноагентами физических лиц, которые берут деньги у Госдепартамент США для того, чтобы вести в России политическую деятельность.