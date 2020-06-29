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15:41   29 Июня 2020
Политика

Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана

Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана

Рустам Минниханов выдвигается на новый срок на пост главы Республики Татарстан.

Известно, что документы Минниханова поступили в избирком Татарстана, сообщает пресс-служба. В конце мая глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что готов баллотироваться на третий срок, если глава государства его поддержит. Как отметил российский лидер, решение Минниханова он одобряет.

63-летний Рустам Минниханов занял пост главы Татарстана в 2010 году, он является единственным руководителем российского региона, за которым сохраняется должность президента.

Главу республики в Татарстане выберут в единый день голосования — 13 сентября. В этот же день выборы состоятся еще в 17 регионах России.

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Автор: Яна Либерман
#татарстан #политика #рустам минниханов

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