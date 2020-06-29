Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана

Рустам Минниханов выдвигается на новый срок на пост главы Республики Татарстан.

Известно, что документы Минниханова поступили в избирком Татарстана, сообщает пресс-служба. В конце мая глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что готов баллотироваться на третий срок, если глава государства его поддержит. Как отметил российский лидер, решение Минниханова он одобряет.

63-летний Рустам Минниханов занял пост главы Татарстана в 2010 году, он является единственным руководителем российского региона, за которым сохраняется должность президента.

Главу республики в Татарстане выберут в единый день голосования — 13 сентября. В этот же день выборы состоятся еще в 17 регионах России.