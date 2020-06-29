Путин подписал указ о призыве военных запаса для сборов

Опубликован подписанный указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому начинаются призывы военных запаса на сборы в 2020 году.

Запасники будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженные силы РФ, войска нацгвардии России, в органы государственной охраны и ФСБ. Соответствующий указ Путин подписал 29 июня. Со дня публикации распоряжение главы государства вступает в силу.

Путин отдал поручение региональным властям и Правительству РФ приступить к подготовке и проведению мероприятий по организации ежегодных военных сборов.

В 2019 году призыв военных запаса на сборы начался 21 февраля.