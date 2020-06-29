Путин подписал указ о призыве военных запаса для сборов
Опубликован подписанный указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому начинаются призывы военных запаса на сборы в 2020 году.
Запасники будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженные силы РФ, войска нацгвардии России, в органы государственной охраны и ФСБ. Соответствующий указ Путин подписал 29 июня. Со дня публикации распоряжение главы государства вступает в силу.
Путин отдал поручение региональным властям и Правительству РФ приступить к подготовке и проведению мероприятий по организации ежегодных военных сборов.
В 2019 году призыв военных запаса на сборы начался 21 февраля.