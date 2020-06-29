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15:48   29 Июня 2020
Россия

Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца

Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца

Информационная кампания против проходящего в России голосования по внесению поправок в Конституцию ведется двумя колоннами: первая ежедневно публикует вбросы в социальных сетях, а вторая, состоящая из СМИ-иноагентов, каждый день делает по 5-10 соответствующих публикаций, и периодически эти колонны смыкаются – подбирают фейки друг друга.

Об этом в ходе онлайн-конференции по теме «Фейки и ложь о голосовании по поправкам в Конституцию», которую в понедельник, 29 июня, проводит Медиагруппа «Патриот», рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного пространства, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам журналиста, СМИ-иноагенты (Настоящее время, Радио свобода) подбирают фейки из социальных сетей, а те – в свою очередь у них.

«Есть в Москве спецкор Le Monde, опубликовал новость, что в Подмосковье был вброс бюллетеней. Бенуа, ты это видел? Нет. Прочитал в Twitter активиста какого-то. Ты с ним общался? Нет. Как в анекдоте про Чапаева, — привел Малькевич пример. — Идем к активисту – ему показалось, подумал, вброс, но написал без слова «вдруг». А французский журналист вписался, этот вброс перерос в СМИ».

Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца

Также он прокомментировал новость о россиянке, которая, находясь в Израиле, смогла проголосовать три раза - в посольстве РФ в Тель-Авиве, в россирйском консульстве в Хайфе, и при помощи электронного голосования.

«Про женщину из Израиля – это супруга Марата Гельмана. Не случайная россиянка. Эти люди специально заряжены на то, чтобы высосать фейки из пальца, — сообщил Малькевич. — Я не буду голословно вещать, но у меня есть в почте документы, пришли из посольства в Тель-Авиве. Она требовала, умоляла дать бюллетени, заклинала пойти ей навстречу. Ее дочери никто бюллетень не выдал. Люди стали вносить фамилию в реестр, увидели, что она несовершеннолетняя, бюллетень не дали. А по второму участку — проводится проверка».

По его словам, люди осознанно нарушают законы в попытке хайпануть. С этим необходимо бороться. И в первую очередь необходимо поднимать вопрос об изменении законодательства, которое в России, видимо, не достаточно строгое к подобным нарушителям.

«Не будем говорить об уголовной, лучше о штрафах, чтобы отбить охоту», — добавил эксперт.

Ранее, после того, как живущая в Израиле гражданка РФ Яэль Ильински сама в социальных сетях рассказала о том, что смогла трижды принять участие в голосовании по изменению российской Конституции, ее действия в МИД России назвали умышленным преступлением и теперь женщине грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы.

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Автор: Александр Люблинский
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