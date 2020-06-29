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15:31   29 Июня 2020
Россия

Путин и Лукашенко откроют мемориал во Ржеве 30 июня

Путин и Лукашенко откроют мемориал во Ржеве 30 июня

Российский и белорусский лидеры поучаствуют в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, которое состоится 30 июня 2020 года. Об этом информировали в пресс-службе Кремля.

Воздвижение памятного сооружения инициировали ветераны Великой Отечественной войны. Ранее они обратились в Комитет Союзного государства и поисковиков РВИО, изложив просьбу воздвигнуть монумент в память о своих боевых товарищах к юбилею Победы.

Впоследствии состоялся международный конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение, в котором выиграл проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина. Они представили на соревнование 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата, возведенную на десятиметровом насыпном кургане.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #лукашенко #ржев

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