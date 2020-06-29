Адвокат напомнил об уголовной ответственности за нарушение избирательных прав

Некоторые россияне голосуют по поправкам в Конституцию РФ несколько раз — онлайн и на участке, чтобы указать на недочеты системы. Однако граждане забывают, что любое нарушение избирательных прав влечет наступление уголовной ответственности, напомнил адвокат Михаил Тимошатов.

«Вообще в РФ именно за нарушение избирательных прав имеется уголовная ответственность. Если человек осознано проголосует дважды, чтобы аннулировать голосование, то он нарушит избирательное право других лиц, которые проголосовали на данном участке. Теоретически и по формальным признакам действие попадает под уголовную ответственность», — объяснил адвокат «Политике сегодня».

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам в Конституцию, может понести уголовное наказание. Правоохранительные органы проверят действия гражданки РФ.

Перевод печатного списка избирателей, заверенный печатью УИК, в электронный вид поможет избежать повторного голосования, не исключил адвокат.

«Должно быть быстрое электронное информирование. Существуют печатные списки, которые нужно переводить в электронные, потому что человек может выйти в интернет, проголосовать и через пять минут прийти на участок, чтобы проголосовать там. Отказать в выдаче бюллетеня не могут, поэтому, если ЦИК использует электронные технологии, тогда их сразу надо применять повсеместно, чтобы видеть онлайн, что человек избирательное право уже реализовал», — добавил Тимошатов.

Московские полицейские проводят административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды». Автор ролика сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно — при помощи системы дистанционного электронного голосования.