Движение "Голос" опубликовало вброс об отсутствии наблюдателей на голосовании в Петербурге

Движение "Голос" опубликовало очередной фейк о голосовании по поправкам к Конституции. Вброс коснулся УИК №1762 на Богатырском проспекте в Петербурге.

Представители движения 26 июня оповестили о якобы отсутствии на избирательном участке в Северной столице наблюдателей. Федеральное агентство новостей (ФАН) связалось с сотрудниками УИК №1762. Выяснилось, что на избирательном участке работают два наблюдателя.

Движение "Голос" уже не в первый раз тиражирует фейки касательно голосования по поправкам. На их сайте публиковалась информация о "вбросах" бюллетеней в Подмосковье. Проверка показала, что сообщение "Голоса" не соответствует действительности.