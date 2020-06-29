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15:16   29 Июня 2020
Общество

Движение "Голос" опубликовало вброс об отсутствии наблюдателей на голосовании в Петербурге

Движение "Голос" опубликовало вброс об отсутствии наблюдателей на голосовании в Петербурге

Движение "Голос" опубликовало очередной фейк о голосовании по поправкам к Конституции. Вброс коснулся УИК №1762 на Богатырском проспекте в Петербурге.

Представители движения 26 июня оповестили о якобы отсутствии на избирательном участке в Северной столице наблюдателей. Федеральное агентство новостей (ФАН) связалось с сотрудниками УИК №1762. Выяснилось, что на избирательном участке работают два наблюдателя.

Движение "Голос" уже не в первый раз тиражирует фейки касательно голосования по поправкам. На их сайте публиковалась информация о "вбросах" бюллетеней в Подмосковье. Проверка показала, что сообщение "Голоса" не соответствует действительности.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #голос #фейк #уик #Голосование2020

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