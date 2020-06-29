Ливийские племена поддержали введение в Ливию египетского военного контингента

Вмешательство Турции в ливийский конфликт на стороне террористического ПНС Ливии вызвало недовольство Египта, который готов при необходимости ввести войска в Ливию. Ливийские племена одобряют решимость Каира разобраться с террористами.

Мирные инициативы Египта, сформулированные в "Каирской декларации", были отвергнуты террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и поддерживающим его Эрдоганом, которое продолжили эскалацию насилия в Ливии. Каир заявил о своей решимости защитить мир в регионе, даже если для этого придется ввести войска в Ливию. Как сообщает Федеральное агентство новостей, глава Высшего совета шейхов и старейшин Ливии Мухаммад Мисбахи выразил поддержку египетской позиции.

Мисбахи заявил, что ливийские племена будут сражаться бок о бок с египетскими военными, если ситуация потребует введения подразделений вооруженных сил Египта в Ливии. Вместе с тем он подчеркнул, что не теряет надежды на политический диалог между всеми сторонами конфликта и мирное его урегулирование. Свои предложения по поводу ситуации в стране глава Высшего совета шейхов и старейшин Ливии намерен изложить во время визита делегации представителей племен в штаб-квартиру Лиги арабских государств.