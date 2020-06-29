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14:58   29 Июня 2020
Политика

Свыше одного миллиона граждан РФ дистанционно проголосовали по поправкам в Конституцию

Свыше одного миллиона граждан РФ дистанционно проголосовали по поправкам в Конституцию

Свыше одного миллиона граждан РФ дистанционно проголосовали по поправкам в Конституцию, сообщает глава общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

По словам Массуха, штаб внимательно следит за всей ситуацией и работал на протяжении всех выходных. В дистанционном формате проголосовали более одного миллиона человек. Как отметил глава общественного штаба, сам он хочет попробовать проголосовать на избирательном участке, хотя заранее подал заявку на электронное голосование, но хочет проверить, вычеркнули ли его из списков.

Дистанционное голосование в РФ завершится в 20:00 по московскому времени во вторник, 30 июня. 1 июля любой гражданин может прийти на избирательный участок и проголосовать по поправкам в главный закон страны. Участки работают с 8:00 до 20:00.

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Автор: Илья Романович
#россия #конституция рф #Голосование2020

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