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14:53   29 Июня 2020
Общество

Боец ММА Джефф Монсон проголосовал по поправкам к Конституции РФ в Подмосковье

Боец ММА Джефф Монсон проголосовал по поправкам к Конституции РФ в Подмосковье

Участие в голосовании по поправкам в Конституцию России принял знаменитый боец ММА, член муниципального совета депутатов Джефф Монсон.

Свой голос он отдал на избирательном участке в подмосковном Красногорске. По его словам, это был его долг как гражданина России — принять участие в голосовании, сообщает "360".

Голосование по Конституции проходит на самом высоком уровне в период пандемии коронавируса, заявил Монсон. Он положительно оценил организацию безопасности для избирателей и работающих на участках лиц.

Проголосовать по поправкам в Конституцию России можно с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут воспользоваться электронной системой голосования.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #конституция #джефф монсон #Голосование2020

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