Челябинские наблюдатели разоблачили фейк о регистрации умерших на голосование по поправкам

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

 Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца

Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца
Секретарь ЦИК: трижды проголосовавшей россиянке грозит уголовная ответственность

Секретарь ЦИК: трижды проголосовавшей россиянке грозит уголовная ответственность

 Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана

Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

Мишустин заявил, что России удалось избежать резкого скачка безработицы

 Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца

Малькевич: есть люди, заряженные на то, чтобы высосать фейки о голосовании из пальца
Секретарь ЦИК: трижды проголосовавшей россиянке грозит уголовная ответственность

Секретарь ЦИК: трижды проголосовавшей россиянке грозит уголовная ответственность

 Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана

Рустам Минниханов подал документы для выдвижения на новый срок на пост главы Татарстана
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
14:43   29 Июня 2020
Происшествия

Челябинские наблюдатели разоблачили фейк о регистрации умерших на голосование по поправкам

Челябинские наблюдатели разоблачили фейк о регистрации умерших на голосование по поправкам

Наблюдатели опровергли фейк о регистрации умерших граждан на голосование по поправкам к Конституции в Челябинской области.

Вброс появился на странице одной из соцсетей 28 июня. Автор фейка заявил, что в закрытых городах — Озерске и Снежинске — "умерших" якобы регистрируют на голосование. Челябинские наблюдатели и представители Общественной палаты установили, что соответствующая информация является недействительной.

Вброс также опроверг глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин, передает iReactor. Наблюдатели установили, что соответствующая рассылка не имеет никакого отношения к регистрации людей, которых уже нет в живых.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#озерск #фейк #снежинск #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...