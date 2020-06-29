Челябинские наблюдатели разоблачили фейк о регистрации умерших на голосование по поправкам

Наблюдатели опровергли фейк о регистрации умерших граждан на голосование по поправкам к Конституции в Челябинской области.

Вброс появился на странице одной из соцсетей 28 июня. Автор фейка заявил, что в закрытых городах — Озерске и Снежинске — "умерших" якобы регистрируют на голосование. Челябинские наблюдатели и представители Общественной палаты установили, что соответствующая информация является недействительной.

Вброс также опроверг глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин, передает iReactor. Наблюдатели установили, что соответствующая рассылка не имеет никакого отношения к регистрации людей, которых уже нет в живых.