Bloomberg: "Северный поток — 2" станет грозным оружием России против НАТО

Российский газопровод СП-2 вновь заставил страны НАТО понервничать, пишет Bloomberg.

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что опасается распространения влияния РФ на европейские государства после завершения строительства "Северного потока — 2".

Украина и Польша могут потерять прибыль после запуска газопровода, а для США этот проект и вовсе является угрозой национальной безопасности, заявил американский сенатор Тед Круз.

Москва, по мнению Bloomberg, сможет при помощи СП-2 манипулировать Германией и другими государства, которые входят в состав Североатлантического альянса