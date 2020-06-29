Bloomberg: "Северный поток — 2" станет грозным оружием России против НАТО
Российский газопровод СП-2 вновь заставил страны НАТО понервничать, пишет Bloomberg.
Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что опасается распространения влияния РФ на европейские государства после завершения строительства "Северного потока — 2".
Украина и Польша могут потерять прибыль после запуска газопровода, а для США этот проект и вовсе является угрозой национальной безопасности, заявил американский сенатор Тед Круз.
Москва, по мнению Bloomberg, сможет при помощи СП-2 манипулировать Германией и другими государства, которые входят в состав Североатлантического альянса