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15:29   29 Июня 2020
Россия

«Самый чистый индикатор легитимности»: Бардин о высокой явке на онлайн-голосование

«Самый чистый индикатор легитимности»: Бардин о высокой явке на онлайн-голосование

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием обнародовал данные по электронному голосованию в Москве, согласно которым явка превысила 80 процентов. Это свидетельствует о доверии избирателей к процедуре, считает политолог, кандидат политических наук Максим Бардин.

«Легитимность электоральных процедур определяется не только стандартными критериями – безупречностью нормативно-правового обеспечения, прозрачностью голосования и процедуры подсчета голосов избирателей, работой наблюдателей и средств массовой информации», — объяснил политолог «Политике сегодня».

Высокая явка на электронном голосовании демонстрирует доверие москвичей

По его словам, ключевое значение для легитимности голосования — доверие людей, которое особенно актуально для нового формата онлайн-голосования. Электронное голосование закончится через два дня, поэтому явка, превышающая 80 процентов, демонстрирует доверие москвичей к процедуре.

«Люди бы не стали массово участвовать в той процедуре, в прозрачности которой сомневаются. Поэтому такая явка — это высокая оценка организации голосования в Москве, высказанная почти миллионом жителей города. Это самый "чистый" индикатор легитимности голосования по поправкам в Конституцию в столице», — подытожил Бардин.

Ход голосования контролируют наблюдатели. За минувшие выходные в онлайн-голосовании поучаствовали 200 тысяч избирателей. Всего проголосовали 992 738 человек. Пятый день голосования по поправкам в Конституцию проходит без нарушений и сбоев. Столичные участки открыты, электронное голосование проходит в штатном режиме.

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Автор: Андрей Рыдаль
#поправки #конституция #голосование2020

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