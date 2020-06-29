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14:18   29 Июня 2020
Общество

Зампред ЦИК Булаев обвинил проголосовавшую трижды россиянку в умышленном преступлении

Зампред ЦИК Булаев обвинил проголосовавшую трижды россиянку в умышленном преступлении

Существующая система голосования имеет зоны, позволяющие нарушить правила процедуры, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Явочное голосование за рубежом в первую очередь предусмотрено для добросовестных граждан. Однако некоторое лица пользуются этим в корыстных интересах, пишет издание Nation News. Так, по словам Булаева, гражданка РФ трижды проголосовавшая на избирательных участках в Израиле, совершила умышленное преступление.

Государство при создании системы голосования не пыталось сделать так, чтобы в ней были лазейки для искажения результатов плебисцита. Но некоторые зоны, где проходит процедура, оказались не до коцна защищенными от лиц, вынашивающих преступные планы, заключил Булаев.

Ранее в Сети появилась информация о гражданке РФ, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ за рубежом.

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Автор: Борис Нестеров
#израиль #цик #нарушение #булаев #Голосование2020

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