Захарова напомнила российским избирателям об "аттракционе фантастической жадности"

Попытки ряда граждан дважды отдать свой голос по поправкам в Основной закон РФ с "аттракционом фантастической жадности" сравнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее проживающая на территории Израиля гражданка РФ Яэль Ильински написала в своем Facebook-аккаунте, что смогла проголосовать по поправкам в Конституцию целых три раза: в удаленном формате, в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Она также заявила, что бюллетень для голосования смогла получить даже ее дочь, не достигшая совершеннолетнего возраста.

Захарова напомнила, что за "мировой аттракцион фантастической жадности" положено вознаграждение. В фильме "Большая перемена" разговор шел о двух червонцах, но с учетом нарастающей инфляции итог может быть куда более "прозаическим", чем в кино.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Захарова в оригинальной манере ответила грузинскому журналисту, сделавшего нецензурные и оскорбительные заявления в адрес президента РФ Владимира Путина.