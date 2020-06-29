Составлен рейтинг профессий и должностей, гарантирующих жителям России самые высокие пенсионные пособия, пишет "Комсомольская правда".

Список возглавила должность президента. Размер пенсии для главы государства составит около 580 тысяч рублей. Пособие премьер-министра при уходе на заслуженный отдых может достигнуть 465 тысяч рублей.

Лидерами по размеру пенсий также являются российские космонавты, которые получают до 255 тысяч рублей ежемесячно, пишет "Комсомольская правда".

Высокие выплаты в старости будут положены судьям, губернаторам, Героям России, федеральным министрам и депутатам Госдумы, рассказали специалисты.