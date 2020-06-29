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14:55   29 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Пушков: при Зеленском уважение к Украине на Западе ослабло

Пушков: при Зеленском уважение к Украине на Западе ослабло

В мировой политике фактор лидерства главы государства имеет большое значение, и, если экс-президент Украины Петр Порошенко загнал страну в жуткую политическую ситуацию, то лидерство его преемника Владимира Зеленского и вовсе закончилось вместе с избирательной кампанией.

Такое мнение высказал глава Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков, рассуждая в интервью изданию «Украина.ру», как на Западе изменилось восприятие Украины в последнее время.

«Антилидер Порошенко загнал страну в жуткую социально-экономическую и политическую ситуацию, а Зеленский оказался лидером только на время избирательной кампании. На этом его лидерство закончилось, — заявил Пушков. — Потом он, похоже, сказал себе: «Господи, во что я вляпался». С такими настроениями лидером, конечно, не станешь».

При этом сенатор напомнил предвыборное обещание Зеленского сделать так, чтобы мировое сообщество уважало Украину, но при нем, по мнению Пушкова, уровень уважения к Незалежной, скорее, ослаб. Если раньше у Украины был какой-то потенциал надежд на Западе, то сейчас там на нее смотрят скептически, так как видят, что украинские власти не способны на экономический рывок, а также видят и масштабы коррупции, и другие слабости.

Пушков: при Зеленском уважение к Украине на Западе ослабло

«Единственное, что дает возможность Украине по-прежнему пользоваться поддержкой Запада, это роль фактора политики, который можно использовать против России», — добавил сенатор.

Поэтому отношение Запада к Украине сейчас не как к стране, имеющей шансы полноценно влиться в западное общество, а как к стране, рвущейся туда и которую туда нельзя ни в коем случае пускать, но нужно использовать это ее стремление, заключил свою мысль Алексей Пушков.

Пушков: при Зеленском уважение к Украине на Западе ослабло

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Автор: Александр Люблинский
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