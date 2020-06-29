Путин обсудил вопросы внешней и внутренней политики с членами Совбеза РФ

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной изменений стиля работы президента РФ Владимира Путина. Уже несколько месяцев он управляет страной из резиденции в Ново-Огареве в режиме видеоконференции.

Ряд вопросов внутренней и внешней политики в режиме видеоконференции обсудил сегодня президент РФ Владимир Путин с членами Совета безопасности РФ, которые были собраны для очередного оперативного совещания. Также в число обсуждаемых вопросов попали интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Об оперативном совещании Совета безопасности РФ ранее сообщал ТАСС.