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13:57   29 Июня 2020
Политика

Путин обсудил вопросы внешней и внутренней политики с членами Совбеза РФ

Путин обсудил вопросы внешней и внутренней политики с членами Совбеза РФ

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной изменений стиля работы президента РФ Владимира Путина. Уже несколько месяцев он управляет страной из резиденции в Ново-Огареве в режиме видеоконференции.

Ряд вопросов внутренней и внешней политики в режиме видеоконференции обсудил сегодня президент РФ Владимир Путин с членами Совета безопасности РФ, которые были собраны для очередного оперативного совещания. Также в число обсуждаемых вопросов попали интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Об оперативном совещании Совета безопасности РФ ранее сообщал ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#путин #совбез рф #ново-огарево

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